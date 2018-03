Di:

Foggia, artigiani contro agricoltori per la 'Partita del Cuore'

Foggia – RACCOLTA fondi per progetti di adozione a distanza. Ad Alberona, il prossimo lunedì 23 agosto, ore 18, nel campo di calcetto del Villaggio Arancione “Arturo Petti”. Non saranno gli artisti, non saranno i calciatori, in campo, questa volta, scenderanno artigiani ed agricoltori. Saranno le categorie più rappresentative dell’economia di Alberona a giocare “La Partita del cuore”.Durante l’incontro saranno raccolti fondi che saranno devoluti all’per finanziare, appunto, un progetto di adozione a distanza in cui la associazione è impegnata da tempo.L’ASSOCIAZIONE – In 15 anni di attività la onlus “L’altro mio figlio” che ha sede a Lucera, ha finanziato 1.650.000 pasti a bambini; costruito 14 scuole; permesso la scolarizzazione di 500 bambini. Una manifestazione organizzata dalla locale Associazione “Giovani nel Tempo” , dalla Parrocchia “Natività di Maria Vergine” e dal Centro Missionario della Diocesi di Lucera – Troia e sponsorizzata dalla azienda Panzano srl di Alberona.Lunedì, in occasione della “Partita del Cuore” sarà presente anche don Vincenzo Onorato, responsabile del Centro Missionario di Lucera, e un sacerdote missionario che racconterà le proprie esperienze in alcuni del Terzo Mondo. La “Partita del Cuore” – Lunedì 23 agosto h. 18 – campo di calcetto Villaggio Arancione “Arturo Petti”.