Torna Suonincava, dal 4 all’8 settembre ad Apricena, Cagnano e Monte S.Angelo

Foggia – “IN attesa di una cava finalmente adatta ad accogliere un grande evento in territorio di Apricena, che speriamo pronta per il 2014, per il secondo anno consecutivo la manifestazione trova ospitalità anche in altri siti e rappresenta un vero e proprio festival di territorio” – dichiara Nunzio Francalancia, presidente dell’associazione Suonincava. “Note, cave e ipogei” il tema della quattordicesima edizione che si terrà mercoledì 4 a Cagnano Varano, venerdì 6 a Monte Sant’Angelo e domenica 8 settembre ad Apricena.

“La XIV edizione di Suonincava, che segue un raccapricciante fatto di cronaca accaduto in territorio di Apricena, deve rappresentare la risposta della società civile organizzata apricenese e dell’intera Capitanata alla barbarie della società criminale che insanguina la nostra terra”. Così Franco Salcuni, presidente del consorzio Five festival Sud System, che aggiunge: “La cultura e un diverso modo di vivere il territorio sono l’antidoto naturale contro la violenza e la cultura criminale”.

Questa edizione rappresenta un’occasione per allargare lo sguardo al mondo della pietra nella sua interezza, con gli incroci con il sacro e il mondo del lavoro, passando per la grotta di San Michele di Cagnano Varano e per gli eremi e il complesso abbaziale di Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo.

La giornata finale, ad Apricena, prevede attività sugli aspetti produttivi, sociali e naturalistici delle cave, con presentazioni di libri e visita alla cava Pizzicoli, e una serie di eventi omaggio alla figura di Matteo Salvatore nel piazzale antistante la cava.

A Suonincava si parlerà il linguaggio tradizionale della musica, ma anche altri linguaggi: buon cibo, visite guidate, video e libri. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ma alcuni di loro sono a numero controllato, per cui è necessaria la prenotazione. A breve il programma completo.

