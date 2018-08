Campionati Italiani Assoluti di Alberobello: Dario Santoro atteso tra i protagonisti

Di:

Campionati Italiani Assoluti di Alberobello (km 10): il Manfredoniano Dario Santoro atteso tra i protagonisti!

Ai nastri di partenza dei prossimi “Campionati Italiani Assoluti di corsa su strada” ci sarà anche il Campione Italiano di Maratona 2015 Dario SANTORO, attualmente in forza alla società campana “Caivano Runners”.

Il talento pugliese sta vivendo una stagione estiva molto esaltante, coincidente con il recente trasferimento in terra marchigiana, dove è attualmente occupato, in qualità di operatore socio sanitario, presso una struttura situata nella Provincia di Fermo. Gli attuali impegni lavorativi, nonostante lo tengano lontano dalla famiglia, gli consentono, pertanto, di potersi allenare con una maggiore serenità ed i recenti risultati conseguiti su strada lo confermano:

primo alla “CorriLesina” (km 10 – 30.06.2018) con l’eccellente tempo di 30’01”, che quest’anno lo pone in Italia tra i primissimi in graduatoria sulla distanza; trionfatore della “48^ Miglianico Tour” (km 18 del 12.08.2018), celebre e da anni molto ambita competizione abruzzese; ancora primo alla “32^ Maratonina dei Due Colli” (km 13 circa del 17.08.2018), fiore all’occhiello, nonché classicissima manifestazione garganica, che va puntualmente in scena ogni agosto a Carpino (FG) e dove ormai si fa fatica ad enumerare le sue numerose affermazioni.

Molto positiva, infine, anche la prova fornita a metà giugno in quel di Telese Terme (BN), dove si è ben distinto, nonostante la massiccia presenza di atleti africani (N.D.R.: compresi quelli di origine), nel “12° Trofeo Città di Telesia” (km 10), gara tra le più note e partecipate della nostra penisola.

La sofferta distanza dal nucleo familiare e l’espletamento delle turnazioni notturne al lavoro, quindi, non hanno minimamente scalfito la determinazione ed il coraggio di Santoro, da sempre animato da uno spirito di sacrifico fuori dal comune. Questa virtù, infatti, gli ha permesso di “scalare” montagne altissime, presentatesi non poche volte nel corso della sua esistenza. Le delusioni e le false promesse non sono di certo mancate ma, anche grazie alla sua precoce maturità, i risultati sportivi sono stati quasi sempre eccelsi!

A questo punto l’appuntamento è fissato al primo settembre p.v., quando Dario, sapientemente guidato dal coach Luigi Di Lello, cercherà di chiudere nel migliore modo possibile, nella suggestiva città dei trulli, questa appagante ed entusiasmante estate 2018.

