Comune Zapponeta. Approvata la variazione di cassa

Di:

Zapponeta, 23 agosto 2018. Con recente atto, il Comune di Zapponeta ha approvato la variazione di cassa fra capitoli dettagliati (vedi allegato 1).

E’ stato dato atto che le variazioni in esame non modificano gli stanziamenti per macroaggregato di spesa e che non vengono modificati gli equilibri di bilancio.

E’ stato dato atto che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 151 c.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Atto in allegato

determina_n_10

allegato banca variazione di cassa

Redazione StatoQuotidiano.it