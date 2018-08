Evasione, arrestato 28enne a Lucera

Di:

Lucera. Il 21 agosto, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lucera, hanno proceduto all’arresto di Nardacchione Michele, 28 anni, per il reato di evasione.

Premesso che il Nardacchione si trovava agli arresti in qualità di detenuto semilibero, per scontare una pena per furto e truffa, presso la Casa Circondariale di Lucera e che non faceva rientro in carcere alla data di scadenza della licenza concessagli, gli Agenti si attivavano per ricercare il predetto e dopo varie ricerche lo trovavano presso la sua abitazione.

Il detenuto pertanto, veniva condotto in ufficio per la stesura degli atti di P. G. e al termine delle incombenze, veniva associato nuovamente nel carcere di Lucera a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Nello stesso giorno, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lucera hanno proceduto all’arresto di RICCI Daniele, 36 anni, su ordine di esecuzione in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia.

L’uomo deve scontare una pena di mesi 1 e 16 giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito Ricci è stato condotto presso la propria abitazione.