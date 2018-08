Istat: mortalità infantile, incidenti stradali e tumori nella provincia di Foggia

Di:

Manfredonia, 23 agosto 2018. Di che cosa si muore oggi in Italia? Ce lo dice l’Istat, che ha raccolto i dati provincia per provincia, fornendo una mappa completa dei tassi di mortalità che incidono sul Paese. I risultati hanno mostrato una diffusione eterogenea di incidenze di mortalità nelle varie regioni d’Italia, ma dando un’occhiata alla provincia di Foggia evince una situazione non rosea. Foggia infatti registra tassi di mortalità superiori alla media nazionale per quanto concerne mortalità infantile, incidenti stradali e tumori.

La provincia di Foggia si presenta con il tasso di 5,2 bambini morti ogni 1000 nati vivi: un numero che supera la media nazionale di 2,8, e che si avvicina al picco massimo delle province di Benevento e Cosenza (entrambe con 5,8 ogni 1000 bambini). Tali dati risalgono al 2014, i più recenti messi a disposizione. Il lato positivo è che il tasso è in costante calo: nel 2004 infatti la media nazionale era di 3,8 bambini morti ogni 1000.

Leggermente diversa la situazione per l’incidenza di mortalità tra i 15 e i 34 anni per incidenti stradali. Se la media nazionale è di 0,7 ogni 10.000 abitanti, per Foggia il tasso è di 0,800, registrando così l’indice minore della regione Puglia (il primato tocca a Taranto con 1.500 decessi). Unico esempio in cui la provincia non supera la media nazionale è quella dell’incidenza per la demenza senile e altre malattie del sistema nervoso: mentre al Nord questo tasso è in costante crescita, nella provincia di Foggia, così come all’incirca nel resto del Mezzogiorno, il tasso di mortalità è di 25,00 decessi ogni 10.000 abitanti over 65, contro la media nazionale di 27,9.

Il dato più allarmante, tuttavia, riguarda quello relativo al tasso di mortalità tra i 20 e i 64 anni per tumori: la provincia di Foggia registra 9,3 morti ogni 10.000 abitanti, contro una media nazionale di 9.0, seconda solo alla provincia di Brindisi con incidenza di 9,4 morti e seguita da Taranto con 9,2 decessi ogni 10.000 individui. Un numero destinato a crescere, come già affermato dalle ricerca della Regione Puglia nel corso degli ultimi due anni (la Puglia conta più di 20.000 nuovi casi all’anno). Come è possibile leggere nel portale sanità della Regione Puglia, i più diffusi sono i tumori alla prostata per gli uomini (circa il 19% dei malati, con il tasso di mortalità del 9%) e al seno per le donne (il 28% delle donne colpite, con il 18% dei decessi registrati). Seguono i tumori al colon, al retto e all’ano (circa il 14% dei malati) e ai polmoni (che registrano il tasso di mortalità più alto, circa il 24%).

Fonte: IlSole24Ore