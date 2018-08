Manfredonia. Bilancio previsione: “Prefetto diffida Amministrazione comunale”

20 giorni 20. E’ il tempo concesso dal prefetto di Foggia all’amministrazione comunale di Manfredonia per mettere in regola il bilancio di previsione 2018. Il prefetto Massimo Mariani ha emesso il “Decreto di diffida” nei confronti del comune di Manfredonia in merito alla mancata “adozione dell’atto consiliare di presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio 2018 e dei provvedimenti di ripristino degli equilibri“. Si tratta della delibera riguardante la salvaguardia degli equilibri e le variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020, che il consiglio comunale del 7 agosto scorso non è riuscito neanche a discutere per le pregiudiziali normative opposte dalla opposizione che hanno costretto la maggioranza a disertare l’aula, rinviando il punto all’aggiornamento del consiglio del 27 agosto prossimo.

Il prefetto Mariani assegna “il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto ai consiglieri, per l’adozione della delibera di presa d’atto della permanenza degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2018, ovvero dei provvedimenti necessari al ripristino del pareggio“. Con l’avvertenza che “decorso infruttuosamente il suddetto termine sarà nominato un Commissario per l’adempimento predetto e laddove il Commissario accerti la sussistenza dello squilibrio e adotti in via sostitutiva i provvedimenti conseguenti, si avvierà la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale a norma dell’art. 141, comma 2 del D.Lg,vo n. 267/2000“.

Il decreto è stato inviato al presidente del consiglio di Manfredonia (al momento vacante, retto dalla consigliera anziana Campo, ndr), al sindaco e al segretario comunale del comune di Manfredonia. Il prefetto rammenta le norme contabili presenti nel testo unico “con particolare riferimento agli equilibri di competenza di cassa” e che “entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”. Un “fondamentale adempimento” che l’amministrazione comunale non è riuscita a provvedere ricorrendo alla scappatoia di convocare il consiglio entro quella data (31 luglio) ma in effetti tenendolo più avanti. Nel caso specifico, circa un mese dopo la data stabilita per legge. E le motivazioni di tale rinvio sono lampanti, emerse in tutta la loro gravità nel corso del consiglio del 7 agosto scorso nel quale nessuno dei punti portati in aula è riuscito ad essere approvato. Motivazioni essenzialmente di numeri della maggioranza, nel senso che i sostenitori del sindaco Riccardi sono ridotti al lumicino.

“La “fuga” dei fedelissimi rimasti in aula, dal consiglio del 7 agosto e il conseguente aggiornamento al 27 successivo – rileva il consigliere Angelo Salvemini – è anch’esso un espediente studiato per poter usufruire della maggioranza ridotta”.

Una prospettiva tutta da verificare, sussurrano i bene informati. “Orami si va avanti a forza di espedienti, sotterfugi, intrighi – annota il capogruppo di FI Cristiano Romani – che denotano chiaramente una situazione non più sostenibile. Manfredonia non merita amministratori che tramano stratagemmi col solo fine di mantenere la propria poltrona infischiandosi della città e dei cittadini”.

Michele Apollonio

Manfredonia, 23 agosto 2018