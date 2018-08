Manfredonia: “Franco Troiano tra colore ed anima”

Di:

Manfredonia, 24 agosto 2018. Una retrospettiva di opere di pittura e scultura è quella che il noto artista Franco Troiano propone nel periodo estivo qui a Manfredonia. La sua più recente esposizione è intitolata “colore ed anima”, intesi come colore ed anima del Mediterraneo, che ha un carattere splendente e gioioso come il clima che si respira a Manfredonia e Venezia due città adriatiche poste nel cuore del Mediterraneo. In copertina c’è la nonna dell’autore, personalità pugliese protagonista di un tempo che fu, quando le anziane signore insegnavano la nobile ed utile arte del ricamo a mano. Altri personaggi presenti nelle opere dell’artista sono i pescatori, tra cui ricorre la figura del nonno dell’autore, anche’egli pescatore dedito al sentimento del

lavoro marinaresco riconoscibile da tecniche antiche come la sciabica tipiche del Meridione. In cui gli uomini legavano a questa attività la propria vita e quella delle proprie famiglie.

La tecnica di pittura ad olio con i colori forti e luminosi esprimono le tonalità della mediterraneità. Il Paesaggio è Manfredonia ed il suo promontorio il Gargano, espresso con luci e colori del variopinto paesaggio garganico: dai peperoncini, ai fichi d’india, che ha volte fanno da soggetto, si che prevalga il verde ed il rosso, che legano bene l’immagine al paesaggio ed all’ambiente. E nel paesaggio della verde area “quella della bonifica sipontina”, si intravede un paesaggio rustico contadino in cui i ritmi lenti dei tempi andati, sembrano immortalare un paesaggio con esempi la cui poesia si riempie di vita e natura; insomma uno scenario ancora puro e vivo nei sentimenti dell’uomo.

Chi vuole fruire del “colore ed anima” che ritraggono volti e paesaggi: locali e veneziani, può recarsi presso il nuovo studio d’arte di “Betty e Franco Troiano” sito in via Raffaele Anversa n°1/3 accanto alla chiesa Croce di Manfredonia, durante i seguenti orari dalle ore 19 alle ore 21 fino al 2 settembre p.v. in questa pubblicazione sono presenti solo una minima parte foto, che riproducono il lavoro artistico di Franco Troiano, che merita di essere osservato e stimato di persona.

A cura di Benedetto Monaco

fotogallery