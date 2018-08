Manfredonia. Torna il Consiglio comunale

Di:

Manfredonia, 23 agosto 2018. La consigliera anziana del Consiglio comunale di Manfredonia, Mariagrazia Campo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, rende noto che il Consiglio comunale, già convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di seconda convocazione per lunedì 27 agosto 2018, alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, proseguirà, in sessione straordinaria e in seduta d’aggiornamento, per la trattazione dell’accapo posto al seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del presidente del Consiglio comunale.

La consigliera anziana Mariagrazia Campo informa, inoltre, che, successivamente, il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, proseguirà lo stesso giorno 27 agosto 2018 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. L. R. n. 14 del 30/07/2009 e ss. mm. e ii. – “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità della patrimonio edilizio residenziale” – Determinazioni;

Zona omogenea B34 Siponto – Variante puntuale al PRG con compensazione aree viabilità – Adozione.

