Il bilancio sull’ultima sessione di mercato, i propositi per il campionato che sta per incominciare. E poi ancora l’emozione per un altro ritorno in casacca rossonera. C’è tutto nella conferenza di questa mattina del Direttore Sportivo Luca Nember e di ‘Re’ Pietro Iemmello.

Area Comunicazione Foggia Calcio