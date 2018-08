Di:

PAPOLEDE E CIANGICCHE DE FESTA MADONNE (Duje sande tarlete)

Mbuseméte fore a porte da cchiò de n’ore

Ciangicche de voce alla megghjere:

“Papò fa sobbete, speccete,

ca mo rrive a preggessjone !”

N’anne je passéte

e Papolede c’ji ngrasséte,

i ruzzille attorne a panze,

sope e sotte a ffè la danze.

“Aspitte…mo venghe Ciangì,

famme mette prime a pangire”.

Allu prime tendatuve,

e tutta rosse pi sckanije,

ce sguarre lu taerre

e Papolede de cule ndèrre.

Ndande arreve a preggessione,

e Ciangicche berbòtte angore,

e Papolede d’addrota a rote,

fe segne c’assì n’ji pote.

Pure auànne je scarugnéte,

pe sti dùje sande tarléte,

e pe farce na cammenéte,

na spettè n’ata vernete.

– FRANCO RINALDI – 1980

*A Manfredonia i “sande tarlete” erano quelle persone che un tempo non uscivano mai di casa, tranne che in qualche occasione importante come la Festa Patronale, allorquando si vestivano a festa per farsi la sospirata passeggiata “a spacchete pa chiazze”.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

