Puglia: soleggiato ma con temporali in sviluppo diurno nelle interne

Bari. Meteo Puglia: ci sono poche novità nel contesto meteorologico di Puglia, Basilicata e Molise con l’alta pressione a tratti disturbato da un flusso di correnti umide. Cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino. Al pomeriggio sviluppo di annuvolamenti più consistenti sui rilievi lucani e Murge con locali piovaschi o brevi temporali, in locale sconfinamento alle coste ioniche del tarantino. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 24 Agosto

Variabilità diurna tra Puglia e Basilicata con qualche temporale, meglio sul Molise

VENERDI’: si rinnovano condizioni di variabilità pomeridiana tra Puglia e Basilicata con rischio di improvvisi acquazzoni o isolati temporali comunque alternati a schiarite. Meglio sul Molise con il sole alternato ad innocui annuvolamenti. Temperature che non subiranno particolari variazioni. Ventilazione debole variabile e mari poco mossi.

Sabato 25 Agosto

Locali rovesci diurni su Puglia e Appennino, meglio altrove

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle murge cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Temperature minime in aumento, con estremi di 23°C; massime stabili, con punte di 30°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.