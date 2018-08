Rocchetta. Successo per “Libri e Dialoghi”

Di:

Foggia. Partenza mercoledì 8 agosto 2018, nella cornice del Bar Pasticceria “Vanità Bakery” con l’Opera Storico-Documentaria a cura di Duilio Paiano dal titolo: “Utopia: Il Naufragio della Speranza”, edizioni del Rosone.

A Conversare con l’autore, il Socio Fondatore dell’Associazione, Professor Pasquale Bonnì.

Il Pamphlet, come è stato a più riprese “denominato”, è una documentata attenta e minuziosa narrazione del naufragio del piroscafo Utopia, di compagnia di navigazione inglese, con a bordo circa ottocento italiani-migranti verso gli U. S. A. .

Qui trovarono la morte nella baia di Gibilterra, diciotto persone provenienti da Faeto (Fg) e nove provenienti da Roseto Val Fortore (Fg).

Duilio Paiano è giornalista e scrittore.

Ha un forte background nel campo della comunicazione e dell’informazione locale.

Tra gli incarichi al suo attivo e in background: è stato Direttore responsabile di Teleradioerre, caporedattore “Giornale d’Italia, dirige attualmente ” Il Provinciale”, organo di informazione de “Edizione del Rosone”.

Nel 2011, ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Faeto, piccolo ma fiorente comune del Sub Appennino Dauno.

Con la carriera di scrittore, si è interessato mediante saggi, studi e approfondimenti del settore, alla Storia e tradizioni del Territorio, affinché non resti lì dormiente, ma si rinvigorisca giorno dopo giorno.

Tra le sue opere più recenti sono: “Tempi, pagine di cronaca tra secondo e terzo millennio” (2010), “Itinerari Gaetano” (2011) e ancora “Quando a scuola andavo in bicicletta” (2014), “Come un Aquilone” (2015).

A seguire, In un viaggio tra Sacro e Profano, il 16 agosto 2018, sempre presso il Bar Pasticceria “Vanità Bakery”, “alle porte” del piccolo ma ricco di storia e tradizioni Borgo, Rocchetta Sant’ Antonio, lì “tra le fitte vette” del Sub Appennino Dauno, presentazione Diario-Racconto dal titolo: “Diario dei pensieri” edito da “Luna Nera”, a cura di Mariantonietta Ippolito, con “breve ma intensa introduzione musicale” a cura di Gerardo Di Letizia, ragazzo che, pur essendo iscritto ad un corso di studi Universitario, ha deciso di continuare a mettere a disposizione i suoi talenti musicali, in Capitanata, al Sud, nel suo paese d’origine.

Ha un figlio di nome Giuseppe che vive e “sopravvive” nel significato positivo del termine, con sua moglie Marta e la piccola Linda.

Tre elementi famigliari che sono stati e sono tutt’ora “fonte d’approvvigionamento della sua amorevole scrittura” che ha come luce guida il viaggio.

Il viaggio visto come punto di partenza per (ri)scoprire luoghi nuovi.

Maria Antonietta Ippolito ha sempre scritto qualcosa, sin da piccola: poesie adolescenziali, lunghe lettere, esperienze.

Una sorta di zibaldone in cui, con narrazione plastica e asciutta, “chiara e senza sbavature”, l’autrice non fa cronaca “della nostra vessata esistenzialita”, ma da essa viene sollecitata a cogliere i temi e le domande di fondo del nostro vivere.

“Cesellatrice di parole e pensieri”, in un piccolo Borgo chiamato Rocchetta Sant’Antonio, nell’entroterra dell’Italia meridionale, Mariantonietta Ippolito dà vita a una raccolta che si prefigge la volontà di arrivare sino a Firenze.

Raccolta di carta, come quelle che si leggevano prima dell’avvento del digitale; una raccolta in cui tutti possono immergersi, riflettere, ritrovarsi. Ci sono molti pensieri scritti alta voce, ci sono le confusioni e le fragilità di una donna che narra le intimità rosa nelle loro quotidianità.

La raccolta trasmette una bella serenità e nasconde una seria e ammirevole intenzione: arrivare a Firenze. Ma perché poi Firenze? Firenze è lontana dal Sud e molto più disordinata di un grazioso borgo.

A Firenze, tra le tante bellezze, ce n’è una più bella delle altre, meno storica ma molto efficiente, si chiama Ospedale pediatrico Meyer.

Qui, in questo luogo di speranze, vuole approdare l’idea letterale promossa da Mariantonietta e l’Associazione Culturale Luna Nera, per contribuire, coi proventi delle vendite, alla realizzazione di progetti ospedalieri.

Storia del fratello morto e di un paese svuotato, giungendo nella “fabbrica dell’isolamento”, costruendo l’autismo corale.

Il tutto con tono fermo, vigile, cordiale e dolente allo stesso tempo.

Ad introdurre la serata, il socio fondatore Associazione “Il Presidio del Libro” Professor Pasquale Bonnì.

Parole chiave del suo intervento: lettura: un bene da conservare nel tempo. Il piacere di andar “alla radice delle cose”, ripensando a sé stessi e al modo di porsi con l’altro, “guardando e scandagliando” la realtà sotto un’ottica diversa.

Presente il Primo Cittadino di Rocchetta Sant’ Antonio, dottor Valentino Francesco Petruzzi.

Questi, “nel suo cappello-intervento”, ha colto l’occasione per sottolineare come, l’evento Letterario, si inserisce nell’ambito delle Iniziative messe in campo dall’ Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant’ Antonio, per far conoscere al meglio le “bellezze inesplorate” e spesso poco conosciute di queste piccole Comunità. Parole chiave del suo intervento: tornare al Sud per rimanere al Sud.

Idee ribadite dallo stesso autore Franco Arminio, ospite a sorpresa della serata, tra l’entusiasmo della stessa autrice, nonché del pubblico presente.

Autore e Paesologo che ha paragonato il pamphlet alle Operette Morali.

Ma si sa che, ha rincalzato Franco Arminio, come è possibile altresì leggere nell’introduzione copertina, un autore, ogni qualvolta “mette nero su bianco le sue idee”, deve correre dei pericoli.

Ed è ciò che l’autrice cerca di fare: (ri)mettere in gioco i temi esistenziali, per giungere, pagina dopo pagina, ad aver “percorso nella propria mente, pensieri chiari, limpidi, lì quasi stampati nella propria anima”.

Un linguaggio attento, “ben intonato, senza vezzi e con andamento austero”, ha rimarcato il moderatore, tipico di chi vuole “mettere a nudo ciò che pensa, piuttosto che indossare una maschera d’occasione”.

Parole chiave: La lettura come un seme da coltivare e innaffiare giorno dopo giorno, affinché possa diventare un albero forte e rigoglioso.

Pagina dopo pagina, si è avuto modo di leggere “tra i non detti” di alcuni puntuali interventi, il lettore si troverà a “navigare” tra argute, empatiche storie di ogni giorno.

Una raccolta di pensieri, un raccoglitore di emozioni? No, sarebbe troppo riduttive definirle tali, ha scritto in una nota la giornalista Ilaria Di Lascia, anche lei di “queste origini paesane che poi, guardandole bene, tanto paesane non sono, basta osservare in modo diverso”, ha tenuto ha sottolineare con “matita blu” il Presidente e socio Fondatore Associazione promotrice iniziativa.

Un “tirare il freno a mano, racquetarsi nel vortice dei like a fiumi già dalle prime ore del mattino”.

Filo conduttore: ritrovare la voglia di ascoltare, ricordare, osservare.

Al termine, foto di rito, abbracci e firma copia.

Perché, prendendo spunto da una delle pagine diario del pamphlet, intitolata “sabato 4 ottobre”: “[…]Ma adesso aspettiamo che si alzi il vento, il vento che non porta minacce ma aria leggera; aspettiamo che, come nuvole ubbidienti ci sollevi, ci sposti dai luoghi e ci porti nel tempo. Quello che fa capire e che fa guarire […]”.

Dulcis in fundo, Sabato 18 agosto 2018, a conclusione della Triade Letteraria di appuntamenti in…leggendo, targata “Presidio del libro”, presso il Palazzo del Sedile (di fronte alla Cattedrale di Maria Assunta), in “un magico e accogliente salotto” appositamente preparato, a partire dalle ore 21,30 c.a., incontro con Michele Zizza e Annalisa D’Errico, autori de “Figli Virtuali”, Edizione Erickson Live.

Michele Zizza è Laureato in Scienze della Formazione con una tesi sulla digital life e l’insidioso fenomeno del cyberbullismo, è ora laureando in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo presso il Dipartimento Co.Ri.S. (Comunicazione e Ricerca Sociale) dell’Università «La Sapienza». Papà e giornalista, ha un blog su «Huff Post Italia», dove scrive di aspetti sociologici correlati ai nuovi media.

Annalisa D’Errico Laureata in Lettere Moderne a indirizzo filologico presso l’Università degli Studi di Torino, è mamma e giornalista.

Comunicatrice istituzionale e social media manager, esperta in nuovi media e editoria, svolge attività formativa, divulgazione e ricerca sui temi legati alla cultura digitale.

Ottima guida per orientare genitori e docenti e ragazzi verso un attento, oculato, ponderato, “step by step sottocoperta”, richiamando un po’ la copertina dell’Opera, uso dei Media e dei Social Network.

Ad Introdurre ancora la conversazione il prof. Pasquale Bonnì, sono intervenuti: On. Lorenzo Fioramonti, sottosegretario del MI.U.R.; Mariolina Sattanino, capo redazione RAI 3; on. Federica Zanella IX Commissione Poste e Telecomunicazioni, Fiorella De Sario, Dirigente ufficio minori questura di Foggia e Chiara Spalatro, docente.

Saluti a cura del Vice Sindaco di Rocchetta Sant’ Antonio, dottor Pompeo Circiello.

Ha moderato la “chiacchierata Letteraria”: Antonio Blasotta, direttore de “Il Mattino di Puglia e Basilicata”.

A cura di Marco Bonnì