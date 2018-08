San Nicandro Garganico. Marialuisa Faro “Maggiore trasparenza per i cittadini”

Di:

San Nicandro Garganico. Al nuovo governo cittadino, chiede maggiore trasparenza per i cittadini l’onorevole sannicandrese del Movimento 5 Stelle, Marialuisa Faro, già a partire dall’aggiornamento delle liste elettorali e soprattutto la loro pubblicità. “E’ necessario un cambiamento di rotta da parte dell’amministrazione locale – rimarca la deputata cittadina -, dicendo basta alle alle solite nomine basate su logiche clientelari. La Faro e gli attivisti sannicandresi, chiedono al sindaco Costantino Ciavarella e alla sua giunta di iniziare a portare quel vento di cambiamento, che si è tanto proclamato in campagna elettorale, garantendo maggiore trasparenza ai cittadini.

L’esponente del Movimento 5 Stelle suggerisce come un primo passo in tale direzione possa essere il sorteggio degli scrutatori del seggio elettorale, garanzia primaria per il regolare svolgimento della competizione elettorale, eliminando la deprecabile scelta delle nomine dirette da parte delle forze politiche. “L’attuale normativa – dice la Faro -, infatti prevede che gli scrutatori vengano selezionati in base a criteri puramente discrezionali da parte della Commissione elettorale in carica, generando fenomeni di spartizioni dei seggi da parte dei partiti o di vere e proprie “parentopoli” in cui gli scrutatori vengono scelti tra familiari, amici o parenti. Inoltre questo metodo getta le basi per alimentare il voto di scambio durante le tornate elettorali.” Secondo la deputata e gli attivisti, bisognerebbe tutelare maggiormente i cittadini e darebbe la possibilità a tutti di partecipare.

A tal proposito un altro segnale importante è l’impegno da parte dell’amministrazione neo eletta, all’aggiornamento e la pubblicità degli elenchi di aziende professionisti, che hanno dato la disponibilità a lavorare per il comune. “L’aggiornamento delle liste e soprattutto la loro pubblicità, nonché la trasparenza con il quale vengono le stesse vengono di volta in volta scelte – conclude la Faro -, dovrebbe essere uno degli obiettivi di un’amministrazione trasparente e del cambiamento. Invitiamo quindi il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale e farsi portatori di sani principi di trasparenza e cambiamento anche attraverso questi semplici impegni.”

