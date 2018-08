San Severo. Torna il Consiglio comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’ari. 39 del T.U.E.L., approvato con D. L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, il Presidente Maria Anna Bocola ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 17,30 di lunedì 27 agosto 2018 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di martedì 28 agosto 2018, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

1. Realizzazione Area Idonea ad accogliere moduli abitativi e funzionali per ospitalità lavoratori stagionali in località Fortore – Agro San Severo (FG). Soggetto proponente: Regione Puglia – Sezione politiche per Immigrazione ed Antimafia Sociale. Approvazione variante urbanistica ex art. 12 della L.R. n.3 del 22/02/2005 ;

2. Realizzazione alloggi E.R.P. ad opera dell’A.R.C.A. Capitanata (già IACP di Foggia) in aree ricadenti nel P.E.E.P.- Comparto “C” ubicate tra le vie Guareschi e Mario Carli. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione;

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’ari. 194/TUEL primo comma lett. A), Sentenza n. 764/2018 e Ordinanza del 07/02/2018.