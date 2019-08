Assistest 2019: corso grautito di NEA per esame Ammissione Facoltà Medicina Foggia

Di:

L’associazione studentesca universitaria NEA anche per quest’anno propone l’iniziativa Assitest: una settimana intensiva dal 26 al 31 agosto di corsi gratuiti per chi affronterà l’esame di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. I corsi si terranno a Foggia e vista la grande partecipazione degli scorsi anni è richiesta la compilazione del modulo on line.

Per iscriversi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWQ2fuWrf0_hGD66BNllDuixZVDJua_Y_P4J4rDWQwZ4FF4A/viewform?usp=sf_link