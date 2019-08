Bari, fermato camion con Nike e Converse contraffatte

Di:

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti per la lotta alla contraffazione, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, in collaborazione con i finanzieri del II Gruppo Bari, hanno sottoposto a controllo un camion con rimorchio, condotto da un cittadino italiano su incarico di una società di trasporti italiana, contenente calzature di origine cinese, sdoganate in Grecia e destinate ad una ditta spagnola.

L’attività ispettiva effettuata dagli operanti, sia sulla documentazione contabile, sia attraverso l’esame obiettivo del carico, ha consentito di rilevare la presenza di 869 colli contenenti complessivamente 10.432 paia di calzature, di cui 448 cartoni contenenti 5.376 paia riportanti il noto marchio/modello NIKE e n. 41cartoni contenenti 491 paia riportanti il noto marchio/modello CONVERSE.

Le partite di calzature sottoposte ai controlli peritali delle aziende titolari dei marchi, sono risultate palesemente contraffatte dei diritti di proprietà intellettuale registrati dalle stesse.

La merce di cui sopra è stata sequestrata ai sensi degli artt. 473 comma 2 e 474 c.p..