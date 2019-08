Domenica 25 agosto mercato festivo a Manfredonia

Di:

Il mercato prima della Festa Patronale a Manfredonia ci sarà domenica 25 agosto 2019. Un anticipo del mercato in programma martedì 27 agosto deciso, all’unanimità, dalle Associazioni che hanno partecipato all’incontro convocato dalla Dirigente del Settore, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, su richiesta dell’8 agosto a firma del Presidente Unibat Savino Montaruli, preventivamente preoccupatosi per il contestuale utilizzo dell’area mercatale per il Luna Park. Infatti gli spettacoli viaggianti occuperanno l’area già alcuni giorni prima dell’inizio della Festa Patronale, al fine di ottenere i previsti collaudi delle strutture. Un incontro tenutosi il 20 agosto u.s. al quale hanno partecipato i Rappresentanti delle Associazioni di Categoria Unimpresa, Confcommercio, Confesercenti, A.N.A. (Associazione Nazionale Ambulanti) e CasAmbulanti Italia.

Dopo la decisione unanime delle Associazioni di Categoria, il giorno 23 agosto 2019 è stata emanata l’ordinanza sindacale, a firma del sub Commissario Straordinario Vicario, dott.ssa Francesca Crea con la quale viene formalizzato l’anticipo del mercato del giorno martedì 27 agosto 2019 a domenica 25 agosto 2019.

Tempi ristretti per informare la cittadinanza, i consumatori e i fruitori del mercato. Pertanto le Associazioni invitano gli Organi di Informazione a divulgare la presente nota informativa, di interesse generale e pubblico, in modo da consentire la fruizione di questo importante appuntamento in giornata festiva che darà la possibilità a molti frequentatori inusuali del mercato di poterne godere dei suoi benefici.

