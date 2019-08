Fermo pesca, Fai Cisl Manfredonia “Avevamo espresso parere contrario”

In merito alla convocazione straordinaria della Giunta Ragionale della Puglia, fissata per il giorno 26 Agosto 2019 per deliberare l’ulteriore periodo di arresto temporaneo aggiuntivo di ulteriori 10 giorni a quello obbligatorio che va dal 29 Luglio al 27 Agosto 2019 per il compartimento marittimo di Manfredonia a Bari, per i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico.

La Fai Cisl del settore Pesca di Manfredonia, di concerto con la Fai Cisl di Foggia, della Puglia e la Federazione Nazionale, che già nelle varie occasioni degli incontri avuti a livello Nazionale ha espresso parere contrario per il prolungamento del periodo aggiuntivo di circa 10 giorni a quello del fermo temporaneo obbligatorio.

La Fai Cisl di Manfredonia, della struttura Territoriale della Fai Cisl di Foggia e della Fai Cisl Puglia, riaffermano parere contrario, anche in questa occasione, della riunione della Giunta Regionale della Puglia, fissata per lunedi prossimo venturo, al prolungamento aggiuntivo del periodo di fermo temporaneo , in quanto, gli addetti, hanno già utilizzato i 10 giorni prima che andasse in vigore il fermo biologico obbligatorio disposto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Gli addetti alla Pesca, se passasse un prolungamento aggiuntivo del fermo biologico, sarebbero penalizzati due volte, in quanto, sia gli armatori che gli imbarcati rimarrebbero senza indennità ed integrazioni dei 10 giorni che andranno eventualmente ad aggiungersi, a meno che la Regione Puglia metta a disposizione risorse finanziarie aggiuntive in bilancio che prevedano gli indennizzi alla categoria.

Onde evitare che si creino ulteriori malcontenti nella categoria, peraltro, già duramente provata, degli addetti alla Pesca si chiede di soprassedere ad eventuali decisioni unilaterali, in merito, anche per evitare la proclamazione dello stato di agitazione.

Manfredonia 23 Agosto 201