Figc: disputa senza tifosi ospiti per Taranto-Brindisi e Fasano-Foggia

Arrivano le prime conseguenze dopo gli incidenti verificatosi a Brindisi dopo la gara di Coppa Italia tra i padroni di casa e il Foggia.

Con un comunicato emesso dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in seguito delle “azioni violente poste in essere dalle opposte tifoserie in occasione della gara Brindisi-Foggia del 21 agosto” né biancazzurri né rossoneri potranno assistere alle gare in trasferta delle proprie squadre previste per l’1 settembre, poiché non sono state autorizzate le vendite dei tagliandi per i settori ospiti.

Taranto-Brindisi e Fasano-Foggia si giocheranno quindi senza il sostegno dei tifosi ospiti.

