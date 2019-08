Franzoso “Consorzi un buco nero: chiesti altri 6 milioni per stipendi”

Di:

“Il buco nero dei Consorzi continua a inghiottire milioni di denaro pubblico. L’ultima richiesta, in ordine di tempo, è di altri sei milioni di euro per la gestione corrente degli enti. La necessità di una nuova, massiccia, iniezione di risorse – due anni dopo la Riforma – dimostra che non è cambiato nulla: giro di poltrone, bilanci in perdita e risultati disastrosi”.

Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale di Forza Italia, vicepresidente della commissione Bilancio.

“Emiliano si ostina a ricapitalizzare, con i soldi dei pugliesi, enti inefficienti, tecnicamente falliti, in perenne profondo rosso. I Consorzi, malgrado la Riforma, e il ripianamento dei debiti, chiedono, nel prossimo assestamento, sei milioni di euro per il pagamento degli stipendi ai dipendenti a fronte di zero servizi resi agli agricoltori.

Insomma: la Riforma di Emiliano, annunciata come ‘rivoluzionaria’ a tutela delle casse della Regione Puglia messe a rischio dalla dissennata gestione del passato, continua invece a produrre un vergognoso e incessante sperpero di denaro pubblico. In assenza di una gestione industriale degli enti, si persevera in sprechi, amministrazione selvaggia e perdite milionarie, su cui mi auguro prima o poi farà luce la Corte dei Conti”.