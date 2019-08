Manfredonia. “La fuga in Puglia di Celestino V”

Di:

Le ultime settimane da uomo libero di Celestino V sono trascorse tutte in provincia di Foggia, in particolare sul Gargano. Celestino, tornato Pietro da Morrone, nella fuga sofferta e ansiosa da Bonifacio VIII, percorre a piedi i sentieri che da Apricena lo portano a Vieste, dove viene arrestato. La vicenda è narrata nel libro di Vincenzo D’Errico ” LA FUGA IN PUGLIA DI CELESTINO V”, (Aracne, Roma, 2019), che sarà presentato lunedì 26 agosto, alle 19.30, nella nuova Piazza Terrazza sul mare nel centro storico di Manfredonia . Dialogherà con l’autore, il giornalista Felice Sblendorio.

A seguire, nella prima giornata del “Festival delle Terre d’Acqua” è in programma la prima edizione del “DESTINATION MARKETER – PUGLIA AWARDS 2019” , un premio destinato a uomini e donne che hanno legami forti con il nostro territorio ( il Gargano, la Daunia, la Puglia, il Mezzogiorno) in una prospettiva di possibile valorizzazione dello stesso che leghi il nostro territorio con il palcoscenico nazionale all’interno di una visione futura.

Vincenzo D’Errico – giornalista- press officer