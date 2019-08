Incontro PD-M5S: “Clima positivo e costruttivo. Niente di insormontabile”

Di:

Si è concluso in meno di due ore il primo incontro della trattativa tra le delegazioni di Cinquestelle e Pd per un possibile governo giallo-rosso. E l’esito sembra essere positivo. Il capogruppo del Pd alla Senato Andrea Marcucci ha infatti dichiarato al termine del vertice: “La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive”. E Graziano Delrio, presidente dei deputati dem, assieme al vicesegretario Andrea Orlando, anche loro componenti della delegazione dem, aggiungono: “Non c’è niente di insormontabile”. L’ex ministro della Giustizia ha chiesto poi al M5s di chiarire “che questa è l’unica interlocuzione possibile”.

Anche la delegazione M5s – composta da Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, con i loro vice, Francesco Silvestri e Gianluca Perilli – all’uscita hanno confermato positivamente l’incontro: “Clima costruttivo, abbiamo chiesto garanzie sul taglio dei parlamentari”. Poi assicurano: “Non abbiamo in calendario altri tavoli in corso con altre forze politiche”.

Fonte: Repubblica