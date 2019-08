Puglia, incidente sulla SS379: un morto, un ferito

Di:

Bari, 23 agosto 2019. Sulla strada statale 379 “di Egnazia e delle Terme di Torre Canne” (E55) è temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Brindisi, in località Torre Canne (km 8,300), a causa di un incidente. Il traffico al momento è rallentato, con transito consentito sulla corsia di sorpasso.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di una seconda.

Sul posto è presente il personale Anas al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.