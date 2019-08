“Re Manfredi”, Peppone Calabrese presente

Di:

Si, è proprio lui, il mitico e simpaticissimo Peppone Calabrese.

Direttamente da Rai 1, il conduttore di Linea Verde – RaiUno e #GrandTour (e già inviato di successo de La Prova del Cuoco) , lunedì 26 agosto sarà a #Manfredonia per la prima serata del #FestivaldelleTerredAcqua.

Alle ore 20, c/o la nuova Piazza Terrazza sul mare (nel centro storico, Lungomare N. Sauro, antistante a Piazza Diomede), è in programma la prima edizione del “DESTINATION MARKETER – PUGLIA AWARDS 2019” (condotto dal giornalista Micky De Finis), I premiati hanno legami forti con il nostro territorio (e per territorio si intende il Gargano, la Daunia, la Puglia, il Mezzogiorno) in una prospettiva di possibile valorizzazione dello stesso che leghi il nostro territorio con il palcoscenico nazionale all’interno di una visione futura:

• Attilio Romita – Giornalista RAI;

• Giuseppe Calabrese – Gastronomo – Conduttore di “Linea Verde” e “Grand Tour” – Rai 1;

• Lino Patruno – Editorialista e già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno;

• Nancy Dell’Olio – Ambasciatrice della Puglia nel mondo;

• Pinuccio – Inviato di Striscia La Notizia;

• Rossella Iannone – Giornalista “RadioMonteCarlo” e coordinatrice press tour “Manfredonia e le Terre d’Acqua”;

• Enrica Simonetti – Responsabile delle pagine Cultura della Gazzetta del Mezzogiorno;

• Sonia Gioia – firma di “Repubblica Sapori”, “Gambero Rosso” e “Identità Golose”, cronista di gola e d’inchiesta;

• Tony di Corcia – Scrittore e Giornalista. Con loro e con le numerose Istituzioni e stakeholders – tra i quali il Prof. Pasquale Pazienza, neo Presidente del Parco Nazionale del Gargano – si affronteranno i temi dello sviluppo economico del territorio in chiave di valorizzazione e promozione turistica, ambientale e storico-culturale. A seguire, vi sarà un percorso enogastronomico con le eccellenze del territorio, tra le quali spiccano i vini della rinomata azienda “Cantine d’Alfonso del Sordo”. Alle ore 19.30, a fare da opening alla serata, vi sarà la presentazione del libro “LA FUGA IN PUGLIA DI CELESTINO V”, nato sull’onda della curiosità del giornalista Vincenzo D’Erricodella scoperta dei luoghi in cui papa Celestino V, che, tornato frate Pietro dal Morrone, ha vissuto le sue ultime giornate da uomo libero in luoghi conosciuti dall’autore del volume, cari al cuore e allo sguardo, e a pochi chilometri dalla sua città: Apricena, la Foresta Umbra, Rodi Garganico, Vieste.

Dialogherà con l’autore, Felice Sblendorio.