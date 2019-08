“Re Manfredi”, presente showman Gianni Ciardo

Di:

La serata spettacolo del 28 agosto vedrà la presenza di un graditissimo ospite artistico: Gianni Ciardo, esilarante ed irresistibile comico pugliese che certamente non farà mancare l’allegria ed il divertimento per il pubblico.

Personaggio poliedrico, è considerato uno dei più grandi comici cabarettisti di Bari. Debutta artisticamente nel 1973, con Nico Salatino ai suoi primi spettacoli teatrali.

Dal 1975 si esibisce da solo in numerosi teatri pugliesi. In questo periodo partecipa anche allo spettacolo itinerante Cantapuglia, dove ha modo di lavorare con Enrico Beruschi ed Elisabetta Viviani.

Debutta in televisione sull’emittente lucana Trm, dove prende parte a diversi varietà della rete. Ben presto, i registi cinematografici di quegli anni, si accorgono delle sue particolari caratteristiche comiche, e richiedono la sua partecipazione quale comprimario ideale in decine e decine di film del filone della commedia erotica italiana, dove ha modo di lavorare con attrici del calibro di Marina Lotar, Paola Senatore, Carmen Russo, Nadia Cassini, Tinì Cansino, Moana Pozzi, e attori come Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Bombolo, Gigi e Andrea, entrando di diritto a far parte dei mostri sacri delle commedie erotiche in gran voga negli anni ’70 e ‘80, allora oggetto di feroci critiche per le scene di nudo e il linguaggio ritenuto volgare, ma ampiamente rivalutate al giorno d’oggi perché considerate un’analisi critica dei difetti della società italiana di allora, ma anche di quella attuale.

Nel 1980 debutta in TV su Antenna Sud col programma Il tuttologo; da allora, sono tanti i varietà televisivi che vedono la sua partecipazione in veste di ospite o conduttore: da Domenica In di Baudo, alle 13 puntate di Dancemania n. 3, condotte con Laura D’Angelo, da L’Italia s’è desta di

Mirabella su Rai 2, alle 23 puntate di Aperto per ferie, con Carmela Vincenti, dalle trasmissioni Fate il vostro gioco alle 12 puntate dello spin-off Fate il vostro gioco: chi c’è c’è, di Nicotra, con Giobbe Covatta, dalla fiction Un inviato molto speciale, con Lino Banfi, alla fiction Il Polpo, parodia barese de La piovra, con Solfrizzi e Stornaiolo, da Zelig Off a Zelig Circus. Molto attivo anche come attore di teatro, recita testi di Dario Fo, Carla Vistarini, Michele Mirabella, De Silva, Cechov e di Pirandello, e organizza e dirige le stagioni teatrali del Teatro Duse, a Bari.

Nel 1989 recita nel film Nulla ci può fermare, insieme a Sergio Rubini. Nel 1996 viene nominato assessore agli spettacoli del comune di Taranto nella giunta guidata da De Cosmo.

Nel 2009 si parlò di una sua possibile candidatura alle elezioni comunali di Bari in sostegno del sindaco Michele Emiliano, che tuttavia non si concretizzò.