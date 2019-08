Talent Voice Amore Guerra e Pace premio Gino Sannoner

Di:

Il prossimo 1 settembre in piazza Cesare Battisti davanti al teatro Umberto Giordano a Foggia andrà in scena “Amore, guerra e pace”, la seconda edizione del Talent Voice dei vincitori dell’undicesima edizione del concorso nazionale Umberto Giordano svoltosi a Foggia nel maggio scorso, promosso dall’associazione musicale Suoni del Sud nel nome del presidente il violoncellista Gianni Cuciniello e del direttore artistico il violinista Lorenzo Ciuffreda, con il patrocinio del comune di Foggia, assessorato alla cultura, del teatro pubblico pugliese, della fondazione Apulia Felix e della fondazione Musicalia della Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Circa 1500 giovani musicisti hanno partecipato al concorso tra il 6 e il 10 maggio scorso provenienti da tutta Italia e quest’anno una ragazza partecipante dal Galles. Saranno in 15 i giovani musicisti ad esibirsi il prossimo 1 settembre per il premio Gino Sannoner, sassofonista abruzzese ma foggiano di adozione che ha vantato nel suo curriculum collaborazioni internazionali con Mia Martini, Anna Oxa, Fausto Leali e altri, indimenticabile per Foggia, il premio a lui intitolato è dedicato al canto moderno.

Come lo scorso anche quest’anno i giovani artisti cantanti selezionati da una giuria di eccezione presieduta da Elio, avranno la possibilità di incidere il secondo cd di “Amore, guerra e pace” con l’etichetta del Club Studios Recording di Foggia.

Ludovica Martino, Edoardo Guarini, Rebecca Bordo, Luigi Quitadamo, Sofia D’Elia, Egidio De Spirito, Alexandra D’Arcangelo, Duo Mik Yami, Filomena Passidono, Lucia Ruggieri, Fabio Graziani, Michele Mundo, Federica Neglia, Antonella Tempesta, Erica Burdi saranno i protagonisti della serata presentati dall’attore Cristian Levantaci.

Alessio Walter De Palma