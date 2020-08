Agatabù: un evento indimenticabile

Agosto 2020. Torrido pomeriggio di agosto. Io, Azzurra (il mio piccolo bolide dal colore sgargiante) e un paio di amici, ci avventuriamo per le strade dell’assolata campagna pugliese, tra Serracapriola e Chieuti, alla ricerca dell’Abbazia di Sant’Agata.

L’evento è a numero chiuso ma dicono che la location sia davvero suggestiva.

Dopo aver percorso qualche tratturo sconnesso, ecco svettare l’imponente facciata a spiovente da una collina. Non ne avevo mai sentito parlare di questo posto. All’arrivo, i membri dello staff ci portano in cima con le navette e così, poco a poco, vediamo ergersi davanti a noi torri e mura medievali sorrette da massicci contrafforti. La nostra guida ci attende per condurci lungo la cinta esterna. Dal versante più alto della collina si gode un

sorprendente panorama. Lo sguardo spazia attraverso i campi fino alla linea del mare.

All’orizzonte il profilo delle Isole Tremiti. Proprio da lì ha inizio la storia legata all’Abbazia di Sant’Agata, un racconto caratterizzato dalla presenza dei più importanti ordini monastici che si sono avvicendati al suo interno: Benedettini, Cistercensi, Agostiniani. E’ evidente che queste mura hanno attraversato numerosi secoli e sicuramente vissuto periodi di elevato splendore: parti di acciottolato biancastro si intersecano a file ordinate di mattoni dal caratteristico colore rossiccio. Un sito dalla posizione strategica che oltre a svolgere funzione religiosa, era divenuto anche un centro di produzione agricola poichè dotato di pozzi e cisterne, grazie alla presenza di una falda acquifera. Le fonti purtroppo sono lacunose, ad iniziare dall’anno della fondazione, ma sicuramente sono due le date

da ricordare: il 1567 quando le galee turche toccano terra e le milizie ottomane raggiungono le mura dell’Abbazia per saccheggiarla ed incendiarla e il 1627, l’anno di uno spaventoso terremoto che danneggia fortemente l’intera struttura.

Il percorso continua entrando all’interno delle mura, dove sono presenti due chiostri e resti di strutture con doppie file di arcate. Un tempo, la vita che animava questo centro doveva essere molto vivace: i locali affacciati sul chiostro esterno erano dotati di forni, alcuni ancora visibili. Le arcate inferiori del chiostro interno, invece, conducevano alle celle dei monaci e nella parte superiore c’era la stanza dell’Abate dotata di camino. Ma il cuore di tutto il complesso è un piccolo gioiello di architettura ecclesiastica: una chiesetta a

navata unica, dalle cui pareti emergono flebili memorie di pregiata matrice barocca.

Restano davvero poche testimonianze di pareti dagli intonaci colorati di blu cobalto, giallo ocra e terra di siena bruciata. La guida ci fa notare numerosi dettagli ed esempi di reimpiego. I suoi racconti particolareggiati stimolano l’immaginazione e quasi percepisco l’eco di canti liturgici, il tintinnio di armi in battaglia, i rintocchi delle campane, lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli. Ci avviamo verso gli spazi esterni ma vengo catturata da un particolare scorcio: oltre l’arco della porta carraia, distese di campi verdi e gialli puntellati da pale eoliche in movimento…moderni mulini a vento come a simboleggiare il passaggio dal passato al presente.

La cena, a base di specialità tipiche e vini di produzione locale, è intervallata da momenti di musica culminati nelle coinvolgenti sonorità della tarantella. Il gran finale invece ci viene regalato, all’interno del chiostro, dalla compagnia del Teatro dei Limoni che mette in scena una versione brillante, esilarante e dal finale commovente del Cyrano de Bergerac.

Tra i colori del tramonto e le luci della sera che illuminano le torri di Sant’Agata, mi fermo a chiacchierare con Paolo Rossi e Stefano Vannella, la mente e il braccio di questo evento. Paolo è un giovane architetto, Stefano, la nostra guida, è uno speleologo di formazione umanistica, entrambi letteralmente innamorati di questi luoghi dove sono nati e cresciuti. Loro hanno un sogno: ridare vita a questo sito conosciuto e frequentato dalla gente dei paesi limitrofi fino agli anni ’60, poi vandalizzato ed infine caduto troppo velocemente nell’oblio, tanto da guadagnarsi l’appellativo di TA-BU’, appunto.

Così, in vista della seconda edizione dell’evento, hanno deciso di dare vita all’Associazione KEEP odv che si propone di creare spazi e contenuti che permettano di osservare luoghi inaccessibili, talvolta anche all’immaginazione, attraverso uno sguardo definito ed estemporaneo.

Classified as Internal. Paolo e Stefano puntano a far crescere l’associazione per sensibilizzare il territorio affinchè questo sito possa tornare al suo antico splendore attraverso l’organizzazione di eventi, laboratori ed attività di promozione culturale. L’entusiasmo e la loro competenza possono essere la chiave per arrivare al successo

ma serve un forte impegno da parte delle istituzioni poiché sul sito attualmente non c’è il vincolo demaniale.

Ad entrambi e a tutto lo staff un plauso per l’eccellente conduzione della serata, nel pieno rispetto delle norme anti-covid e un ringraziamento per avermi dato la possibilità di scoprire questo luogo magico, ricco di storia, di aneddoti e di particolari assolutamente da non dimenticare.

Tutto questo è AGATABU’!

A cura di Eleonora Zaccaria

fotogallery (a cura di E.Zaccaria)