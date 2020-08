Anas, incendio e caduta massi: chiusa SS80 “Delle Puglie”

Napoli, 23 agosto 2020. La strada statale 90 “delle Puglie” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Montaguto (dal km 43,320 al km 48,130) in provincia di Avellino, in prossimità del confine regionale con la Puglia. La chiusura si è resa necessaria nella serata di ieri, in seguito a un incendio che ha interessato il versante adiacente la sede stradale causando la caduta di materiale roccioso sul piano viabile.

Il traffico leggero è deviato sulla viabilità provinciale (SP 26, SP123) con indicazioni sul posto. Per i mezzi pesanti è invece consigliata l’autostrada A16.

La riapertura potrà essere disposta dopo le verifiche sulla sicurezza del versante da parte delle Autorità competenti.

