Cerignola, i genitori lo perdonano: a casa il figlio condannato a 4 anni

(gazzetta del mezzogiorno) CERIGNOLA – Con il perdono dei genitori vittima per anni di maltrattamenti e pretese di soldi, e con la decisione del fratello di accoglierlo in casa, ha lasciato in carcere dopo 15 mesi ed ha ottenuto gli arresti domiciliari un imprenditore cerignolano di 44 anni (non ne riveliamo le generalità per tutelare quelle delle vittime), condannato a 4 anni di reclusione in appello per maltrattamenti, estorsione e tentata estorsione ai danni dei genitori. (Fonte, articolo integrale)