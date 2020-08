Cesa “Antonio Cisternino responsabilità sanità giunta nazionale UDC”

Bari, 23 agosto 2020. “Il Segretario nazionale dell’UDC, on. Lorenzo Cesa, ha proposto al dott. prof. Antonio Cisternino di San Giovanni Rotondo (FG), che ha accettato, la nomina a responsabile della sanità nella giunta esecutiva nazionale del partito.

Nell’esprimere apprezzamento per aver accettato di mettere a disposizione dell’UDC le proprie doti umane e morali e la propria indiscussa professionalità, che lo hanno portato ad essere un sicuro punto di riferimento per l’intera comunità e non solo per i propri assistiti, l’on.le Cesa ha ringraziato il prof. Cisternino per il suo convinto impegno per l’affermazione delle liste dell’UDC in Puglia e l’elezione dell’on. Raffaele Fitto a Presidente della Regione Puglia