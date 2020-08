Cisternino “Responsabile nazionale UDC per la Sanità? Un onore”

Carissimi Tutti, “Non dobbiamo chiederci cosa il nostro Paese possa fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro Paese“: considero questa frase di John Kennedy più che mai attuale. Sono entrato in politica, su sollecitazione del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, per dare, non per ricevere. In questo senso avevo dato la mia disponibilità a candidarmi nelle imminenti consultazioni regionali, convinto di poter dare un contributo di competenza al partito e alla coalizione che sostiene Raffaele Fitto.

L’Udc ha però deciso che sarei stato ancora più utile come responsabile nazionale del partito per la Sanità. Una scelta che mi onora, un incarico con il quale penso di potermi comunque adoperare fortemente per la mia Terra. Sono quindi passato da Candidato a…poter guardare oltre questa competizione elettorale regionale continuando a lavorare per il successo dello schieramento del Presidente Fitto.

La nomina conferitami quale Responsabile della Sanità nella Giunta esecutiva nazionale dell’UDC sposta gli orizzonti, i contesti di lavoro e di decisioni per un mio ruolo sempre più professionale ed al Servizio di Tutti. Vi trasmetto il Comunicato Stampa inviato oggi ai diversi media: “Il Segretario nazionale dell’UDC, on. Lorenzo Cesa, ha proposto al dott. prof. Antonio Cisternino di San Giovanni Rotondo (FG), che ha accettato, la nomina a responsabile della sanità nella giunta esecutiva nazionale del partito. Nell’esprimere apprezzamento per aver accettato di mettere a disposizione dell’UDC le proprie doti umane e morali e la propria indiscussa professionalità, che lo hanno portato ad essere un sicuro punto di riferimento per l’intera comunità e non solo per i propri assistiti, l’on.le Cesa ha ringraziato il prof. Cisternino per il suo convinto impegno per l’affermazione delle liste dell’UDC in Puglia e l’elezione dell’on. Raffaele Fitto a Presidente della Regione Puglia”

Con stima e rispetto per Ognuno di Voi Vi giunga il mio affettuoso saluto.

Dr. Prof. Antonio Cisternino