Idonei ‘Concorsone’ OSS di Foggia “Pronti a stato di agitazione per i nostri diritti”

Gentile redazione di StatoQuotidiano, mi chiamo Isabella e sono un idonea del concorso OSS di Foggia. Vorrei chiedere se è possibile pubblicare un articolo in cui si parla della situazione di noi idonei. Posto qui di seguito la lettera in cui parla delle problematiche che stiamo sopportando.

Rieccoci qua, ancora una volta per far valere l’art. 97, articolo che anche le pietre hanno imparato cosa sia ma pare che in tanti, in molti, in troppi vogliono addirittura far finta che non esiste. A tal proposito ci sorge spontanea una domanda. Perché si continuano a rinnovare contratti ai colleghi Oss entrati x l’emergenza covid, contratti che avevano durata di 2 mesi, e invece di due mesi si sta cercando, a quanto pare, di portarli a 36 mesi, termine utile x la stabilizzazione, invece di chiamare noi IDONEI DI CONCORSO, nonostante ci sia una graduatoria di 14000 persone, ah si e vero scusateci, NOI SIAMO INCOMPETENTI, ABBIAMO PAURA DI ENTRARE NEI REPARTI, a tale giudizio preferiamo non rispondere. Contratti che andavano a scadere al 31 agosto sono stati rinnovati fino al 31gennaio 2021, contratti che scadono a settembre e intendono portarli a marzo 2021, MA STIAMO SCHERZANDOOOOO!!!!e chi non lo ha ancora fatto, ha promesso di farlo, così facendo si continua a toglierci un nostro DIRITTO!!!! Gli spettatori di tutto questo, che potrebbero fermare quest’ingiustizia, continuano impassibili a godersi lo spettacolo. Quella che viene definita una lotta tra precari e idonei è una conseguenza di una legge che non viene rispettata. Siamo in piena emergenza, ma ad oggi nessuna regione ha ancora presentato una richiesta di personale, o il riordino del fabbisogno. LA TELENOVELA CHE STA LASCIANDO TANTI CON IL FIATO SOSPESO STA PER TERMINARE. PREANNUNCIAMO UNO STATO DI AGITAZIONE PER FAR SÌ CHE I NOSTRI DIRITTI VENGANO RISPETTATI.