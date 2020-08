Nell’Oasi Lago Salso (e non solo) invasione del pericoloso Gambero Rosso della Louisiana

Manfredonia, 23 agosto 2020. Nell’Oasi Lago Salso e negli specchi d’acqua adiacenti a Manfredonia sono stati trovati esemplari del pericoloso gambero rosso non autoctono, ma originario della Louisiana. E’ una specie altamente invasiva, per dimensioni e capacità riproduttive molto più forte delle specie locali di gamberi d’acqua dolce.

Questa varietà è inoltre letale per i gamberi nativi del nostro territorio: trasmette loro parassiti (peste del gambero) e patogeni capaci di estinguere le popolazioni locali dei nostri crostacei autoctoni (come il gambero di fiume e il granchio di fiume), preda infine anche i piccoli invertebrati, le uova di rare specie di pesci e i loro piccoli, gli anfibi e loro larve, le libellule e le loro larve, rappresentando in definitiva un vero e proprio flagello, un disastro per il locale ecosistema e un pericolo per la biodiversità. Senza rane e libellule, ad esempio, le popolazioni di zanzare si riproducono a dismisura. Involontariamente distruggendo le popolazioni di pesci contribuisce all’ eutrofizzazione delle acque, incrementando fioriture algali letali per tutte le specie acquatiche.

La possibile tossicità dovuta al loro consumo alimentare completa un quadro piuttosto preoccupante. Il gambero è stato importato in Europa negli anni ’70 per scopi alimentari, in seguito si è diffuso nei fiumi di tutto il continente. Può essere pericoloso per la salute umana se si trova in ambienti inquinati e per questo gli esperti sconsigliano di mangiarlo prima di effettuare gli esami chimici del caso. La denuncia era già partita qualche mese fa dal profilo social del fotografo Antonio Calvano, che con alcuni suoi scatti, aveva sollevato il problema a livello locale, ma ad oggi pare che a nessuno importi nulla del grave danno ambientale e della pericolosità per la salute umana causati dal gambero.

Pertanto s’invitano i commissari prefettizi del comune di Manfredonia a convocare un tavolo tecnico per segnalare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Puglia l’attuale grave situazione che versa l’oasi del Lago Salso e gli specchi d’acqua adiacenti, poiché la segnalazione è obbligatoria in quanto prevista dall’apposito regolamento europeo.

Stefania Consiglia Troiano

Foto di Antonio Calvano