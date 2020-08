Foggia, 23 agosto 2020. “Sebbene il trasformismo in politica sia purtroppo diventato ordinarietà e consuetudine, il passaggio del sindaco Landella e di alcuni consiglieri comunali alla Lega, ha suscitato l’indignazione di tantissimi cittadini, di ogni credo politico. Altrettanto grave è stata l’affermazione di avere consegnato l’amministrazione comunale nelle mani della Lega, un’affermazione che, per una questione di credibilità e di dignità politica, dovrebbe essere rigettata e contestata a partire da quei partiti alleati della Lega a Palazzo di Città. Mai nel passato il supremo interesse della collettività è stato soppiantato con tanta spregiudicatezza e sfrontatezza da interessi di parte e da beghe interne.

In un brevissimo lasso di tempo, dall’inizio della consiliatura, un terzo circa dei consiglieri comunali di maggioranza ha cambiato casacca, mai per una contrapposizione o una divergenza di vedute sui problemi della Città, ma sempre ed esclusivamente per la gestione di un potere fine a se stesso, ora per la presidenza del consiglio comunale, poi per qualche nomina assessorile ed ora addirittura per una candidatura.

Sarebbe riduttivo parlare di irresponsabilità politica quando si disperdono energie e tempo per salvaguardare la propria sopravvivenza in politica, mentre la Città affoga, continua ad essere nelle ultime posizioni delle graduatorie della città italiane, i cassonetti traboccano di rifiuti, le strade continuano a rimanere al buio, le periferie restano abbandonate al loro triste destino. E tutto ciò in un momento delicatissimo in cui, per effetto della grave emergenza epidemiologica in atto, la sofferenza di tantissime famiglie, imprenditori e commercianti, sta raggiungendo livelli (in alcuni casi già raggiunti e superati) insopportabili, rendendo gli stessi più deboli ed esposti alle strategie in atto della criminalità. Rifuggiamo, come tanti, dalle forme di populismo, che continua però a trarre linfa vitale da questi gravi atteggiamenti, favorendo un clima di rabbia e di esasperazione, in cui le contrapposizioni diventano insanabili e la risoluzione dei problemi sempre difficile”.

Pippo Cavaliere a nome dei consiglieri comunali di minoranza di centrosinistra