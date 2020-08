Regione Puglia, Lopalco designato consigliere del presidente Emiliano

Bari, 23 agosto 2020. Con decreto n. 339 del 19 agosto 2020,firmato dal presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, il prof. Pietro Luigi Lopalco è stato nominato consigliere scientifico del medesimo presidente della Regione Puglia.

Designazione riconducibile all’Emergenza epidemiologica da Covid 19,considerate le ultime ordinanze del Ministro della Salute con le quali sono state adottate misure per il contenimento dell’infezione in ragione dell’aumento dei casi registrato a livello internazionale e nazionale con riflessi consistenti anche sul territorio d’Apulia e il provvedimento ministeriale che dispone rimedi urgenti per arginare la diffusione della pandemia. Pertanto tenuto conto che il direttore del dipartimento regionale Promozione della Salute ha approntato un Gruppo di esperti per gestire l’imprevisto sanitario sin da marzo 2020 “…si ravvisa l’opportunità di nominare il prof. Pietro Luigi Lopalco Consigliere scientifico del presidente ai fini del coordinamento della Task Force anti Covid 19 ”.

Durata dell’incarico ? Tre mesi, a titolo gratuito.

In data 6 marzo 2020 con disposizione n.173 il presidente Emiliano—acquisito il curriculum da cui emergono specifiche e riconosciute professionalità e competenze– sceglie il prof. Pietro Luigi Lopalco quale responsabile della direzione della Struttura speciale di Coordinamento per le emergenze epidemiologiche.Quest’ultima istituita il 5 marzo 2020 all’interno dell’Agenzia strategica per la salute e il sociale(A.R.e.S.S) a fronte dell’epidemia Coronavirus dichiarata dalla Presidenza del consiglio dei ministri con Dpcm del 4 marzo 2020.

La stipula del contratto individuale di lavoro,per dodici mesi, fra Lopalco e la Regione viene demandata all’A.R.e. S.S. mentre il costo onnicomprensivo—si vocifera nella misura di 100 mila euro,dato che nell’incarto visionato non si evince alcuna cifra—pagato con fondi messi a disposizione “dalle risorse residue degli utili portati a nuovo”.

Nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si celebrano le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese(51 consiglieri).

Michele Emiliano si candida per la seconda volta a presidente sostenuto da 15 Liste che sommano oltre 700 candidati.

Tra questi dentro la Lista CON si riscontra il prof. Pietro Luigi Lopalco capolista nelle circoscrizioni di Bari e Lecce,al secondo posto nella circoscrizione di Foggia.

Un gruppo sparuto di ex braccianti facenti parte del circolo Libertas di Minervino Murge ,appresa la notizia inerente la candidatura del prof.Lopalco,osano chiedersi : “Può l’esimio prof. Lopalco Pietro Luigi nominato dal presidente Emiliano prima responsabile direzione coordinamento regionale Emergenza epidemiologica e pochi giorni fa,per tre mesi,consigliere scientifico dello stesso presidente Emiliano candidarsi alle elezioni regionali nella Lista CON a supporto di Michele Emiliano candidato presidente della Regione Puglia 2020?”.

Interessante quesito del pomeriggio tardi.

Con il prof. Lopalco–nato a Mesagne provincia di Brindisi, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari,dal 2005 al 2015 nel Centro europeo per la prevenzione e il controllo malattie(Ecdc) di Stoccolma dove è stato capo del Programma malattie prevenibili da vaccino,dal 2016 professore ordinario di Igiene presso Università degli Studi di Pisa—i consiglieri del presidente Michele Emiliano diventano sette : Domenico De Santis(rapporti con Parlamento e enti locali),Rocco De Franchi(tutela ambientale e sviluppo sostenibile),Fabio Di Fonte(informatizzazione,e-government e social government),Bernardo Notarangelo(cooperazione territoriale e internazionale),Giovanni Procacci(rapporti con il Consiglio regionale e organismi interni e internazionali),Titti De Simone(attuazione del programma di governo regionale).

A cura di Nino Sangerardi, Bari 23 agosto 2020