San Giovanni Rotondo, si ribalta con lo scooter prima di una curva: ferito giovane

(foggiatoday). Sono ancora da accertare le cause del terribile incidente stradale avvenuto sulla sp 45 a San Giovanni Rotondo dove intorno alle 16.30 una persona di giovane età si è ribaltata con il suo scooter in prossimità di una curva. Il malcapitato, che avrebbe riportato gravi ferite, è stato poi trasportato in ospedale. (foggiatoday)