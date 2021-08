Da Manfredonia a Kabul per gridare forte che le donne afgane esistono

Forse non sarà una foto a cambiare il mondo, ma questo gesto ha suscitato emozione, perché tanti piccoli punti nel mondo, se si allineassero potrebbero formare una linea, e magari cingere in un abbraccio virtuale le donne afgane: “affinché non ci sia nessuna Karima rinchiusa in casa alla quale venga vietato di studiare; non ci sia nessuna piccola Farah alla quale, a 10 anni, venga proibito di giocare, che venga ceduta in sposa, stuprata e fatta figliare come una bestia; che anche Aalia, alla quale abbiamo nel 2001 abbiamo promesso un futuro di donna libera, possa educare i propri figli ai valori della libertà”, conclude Rosa.