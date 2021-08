Foggia, ragazzo pestato a sangue per aver difeso gay aggredito

Foggia, 23/08/2021 – “Ieri notte in una delle piazze più frequentate del centro di Foggia un ragazzo è stato pestato a sangue a causa del colore della sua pelle e per aver difeso un ragazzo aggredito ed etichettato come gay da un gruppetto di ragazzini annoiati. L’hanno preso a calci e pugni, cinque contro uno.

Mentre a Brindisi, in occasione del Puglia Pride, sfilavano centinaia di persone in difesa dei diritti LGBTQ+, noi ci troviamo ancora una volta a dover ribadire la vergogna che proviamo per le nostre istituzioni, che non sono state in grado di garantire alla nostra comunità una legge che la protegga da simili violenze.

Noi non vogliamo fuggire da Foggia, noi vogliamo che Foggia sia amministrata da chi non ha interesse a creare un clima di odio e discriminazione. Vogliamo che nelle scuole si insegni il rispetto di tutte le diversità. Vogliamo una legge regionale che garantisca formazione, prevenzione, accoglienza. Vogliamo tutele per la comunità LGBTQ+, per i nostri fratelli e le nostre sorelle di colore, per le donne, per le persone con disabilità, per tutt*. Il fatto che sia stato un ragazzo di colore a subire una così violenta aggressione, ci spinge a ribadire la riflessione (a più riprese sottolineata nei nostri interventi pubblici) riguardo la necessità di un’alleanza, di una comunione di intenti, tra le minoranze.

Non vogliamo che sia una guerra, non ci piace il linguaggio bellico, ma in un paese che ci lascia soli e privi di strumenti di difesa, tocca stringerci ai nostri alleati e parare i colpi. Oggi, con l’amaro in bocca, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e gratitudine a Carlos, a Emanuela e a chi è stato coinvolto nella rissa, ci lecchiamo le ferite ancora una volta, ci affidiamo alle autorità che (speriamo) faranno il loro lavoro e da domani imbracciamo le nostre bandiere arcobaleno per riprendere posto nella nostra pacifica e resistente lotta per la parità di diritti. Forza Carlos.

Lo riporta il circolo Arcigay Foggia “Le Bigotte”.

(ansa) Un ventenne colombiano è intervenuto in piazza Mercato a Foggia per difendere un giovane additato come gay e insultato da un gruppo di coetanei, ma è stato aggredito dal ‘branco’, con pugni e calci, tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Aiutato, è stato accompagnato al Policlinico di Foggia, dove gli sono state medicate ferite al volto guaribili in alcuni giorni.

A quanto si apprende, il ventenne sabato sera era in compagnia di una sua amica di 19 anni quando ha notato un gruppo che se la prendeva con un giovane, etichettandolo come gay e insultandolo pesantemente: è intervenuto per difenderlo, ma è stato aggredito con violenza. Riusciti a scappare, in via Mastrolillo il colombiano e la ragazza hanno contattato la Polizia.

Durante la fuga la ragazza ha perso lo zaino con soldi e documenti che è poi stato ritrovato, ma vuoto, a qualche metro di distanza dal luogo dell’aggressione. La Polizia ha avviato indagini e della vicenda si occupano gli uomini delle Volanti. (ansa)