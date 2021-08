Gargano, il Grottone di Manaccora: sito archeologico lasciato in abbandono

Peschici (Foggia), 23/08/2021 – (retegargano) Quando sono dei turisti a scriverti per segnalarti le brutture del Gargano “la ferita” inizia a sanguinare copiosamente. E non ci si abitua mai, amara terra mia! Ancora una volta, allora, ci si sente in dovere di segnalare lo stato di abbandono, degrado (fisico e culturale) del patrimonio culturale di Peschici, qui rappresentato dal Grottone di Manaccora.

Si tratta di uno tra i primi siti archeologici scavati sul Gargano (primi decenni del ‘900) e certamente tra i più interessanti di tutta la Daunia, testimone dei contatti diretti tra i popoli del Mediterraneo e luogo dove, probabilmente, si praticava il culto delle acque (se siete interessati ad approfondire la conoscenza del sito scrivetemi a info@amaraterramia.it e vi invierò alcuni pdf). Circa 10 anni fa il sito (grotta + villaggio soprastante), la cui valorizzazione costò centinaia di migliaia di euro, era ben gestito dall’associazione Mira che permetteva le visite e praticava numerose attività didattiche.

Poi cominciarono gli atti vandalici….probabilmente “tutta quella cultura” dava alla testa…di qualcuno! Oggi quel luogo giace su una delle spiagge più affollate di Peschici, sotto gli occhi di decine di migliaia di turisti che “ne ammirano” l’abbandono e il degrado chiedendosi “perchè”. Ed ecco che allora blog e testate giornalistiche ricevono lamentele, foto e messaggi, per fortuna direi!

Domenico Sergio Antonacci