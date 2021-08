Manfredonia. “Quando sarà ripristinato il tratto di strada di via dei Mandorli?”

Mi chiedo da molto tempo, perché non viene ripristinato il tratto di strada di via dei Mandorli, nei pressi della cartolibreria Tuppi (circoscritto da reticolato in attesa di lavori).

Abito da alcuni anni in Parco degli Aranci, e non sapevo del pericolo costante che giornalmente, corro insieme a tutti i residenti di quel quartiere, a causa del rally pazzesco di molti autisti sconsiderati, che tengono di giorno e di notte su quello stradone (tra via dei Mandorli e via delle More). Questa trafficata arteria cittadina, poco illuminata, nonostante le tragedie accadute, è ancora senza semafori, segnali stradali di rallentamento, barre rumorose e strisce pedonali luminose. Ma è possibile che non si è fatto nulla in questi anni per tentare di bloccare “sti spustéte” ai quali bisognerebbe togliere la patente di guida per sempre.

Nel giugno 2014, inoltrammo una istanza all’Amministrazione Comunale di Manfredonia, a firma di numerosi residenti di Parco degli Aranci e di Parco delle Rose, nel tentativo di far installare semafori a mano e dissuasori di velocità nei punti più pericolosi. Ma purtroppo, poco o nulla è stato fatto per risolvere una situazione insostenibile.

Prima di tutto è pericoloso attraversare la strada, perché arrivano autoveicoli a tutta velocità, che non ti danno il tempo di passare dall’altra parte della via e si rischia tutte le volte la vita, perché lo ribadisco, non ci sono dissuasori, semafori, barre rumorose, semafori a mano, strisce pedonali, insomma, per dirla in breve, uagnì, non si è fatto un ca…o di niente in grado di tutelare i cittadini di quel quartiere.

A chi ci dobbiamo, rivolgere, per risolvere questa pericola situazione, lo sa solo il Padre Eterno. Intanto, chiedo, ai Commissari Prefettizi, al Comune di Manfredonia, prima delle elezioni amministrative, che cerchino per il momento di far ripristinare il tratto di strada di via dei Mandorli nei pressi della cartolibreria Tuppi.

Altra cosa da fare, subito, far pulire il canalone (in zona discesa, ponte di via dei Mandorli) pieno di rifiuti abbandonati illecitamente nel tempo, dai soliti “purche cevule” che vivono nella nostra Città e nel contempo di predisporre un servizio per il taglio delle sterpaglie, prima che un nuovo incendio, venga appiccato da qualche balordo di turno.

“Cissò, cissò, ugnì, se venòve na zènghere e me deciove c’avemma

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 23 agosto 2021