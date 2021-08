Vaccini a ragazzi di 12-19 anni, Emiliano: “Segno di intelligenza collettiva”

Bari, 23/08/2021 – “L’immagine degli studenti pugliesi che hanno risposto in massa alla chiamata della Regione Puglia e delle loro scuole per vaccinarsi è segno di intelligenza collettiva e di determinazione nella lotta al Covid attraverso il vaccino. Sono orgoglioso di questi ragazzi e delle loro famiglie e spero che tutti seguano il loro esempio.

È iniziata oggi in Puglia la fase della campagna vaccinale dedicata agli studenti, una chiamata attiva da parte delle Asl, scuola per scuola, per assicurare la vaccinazione entro l’inizio dell’anno scolastico e riprendere le attività didattiche in massima sicurezza.