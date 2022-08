Caro energia, Salvini: “Serve il nucleare”, Meloni: “Ok tetto del gas in Ue”

FOGGIA, 23/08/2022 – (agenzia dire) I leader politici al Meeting di Rimini affrontano il tema del rincaro energetico e dell’indipendenza dal gas russo. A intervenire sul tema Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Enrico Letta.

Assente Giuseppe Conte che postando una foto dei leader politici seduti insieme attorno a un tavolo, sui social scrive: “Oggi al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del Movimento 5 Stelle. C’era invece una sfilata di politici che fanno finta di litigare in pubblico e poi intorno ad un tavolo trovano sempre l’accordo. Poi ci siamo noi, diversi da loro. Siamo scomodi per un certo sistema che vuole escluderci e oscurarci. Come le persone che difendiamo: lavoratori, giovani e piccole imprese non garantiti e tutelati da nessuno”.

LETTA: “SUBITO INTERVENTO SUI PREZZI DELL’ENERGIA O SALTA IL SISTEMA”

“Noi dobbiamo intervenire per avere per 12 mesi prezzi amministrati per aiutare le famiglie e le imprese, se non faremo così il nostro sistema salta”, dichiara il segretario del Pd, Enrico Letta a Rimini. Per Letta “serve un intervento di legge per un effetto immediato”. “Ho sentito molte voci dire che il tetto bisogna metterlo in Europa. I prezzi amministrati in Italia per 12 mesi lo possiamo fare noi, qui, senza chiedere il permesso a nessuno. Se non vogliamo farlo, e io lo voglio fare, diciamolo agli imprenditori”, aggiunge.

MELONI: “TETTO A PREZZO GAS SIA A LIVELLO UE“

“Sono favorevole al tetto sul prezzo del gas ma sia a livello europeo e non italiano”, spiega leader Fdi, Giorgia Meloni nel corso del Meeting di Rimini.

SALVINI: “PER INDIPENDENZA NON POSSIAMO DIRE NO AL NUCLEARE“

Per Matteo Salvini la soluzione è solo una, il nucleare. “Nel mondo si stanno costruendo 100 centrali nucleari di ultima generazione che producono energia pulita e sicura. Se l’Italia vuole essere indipendente energeticamente non può continuare a dire no al nucleare“, dice il leader della Lega dal palco del meeting di Rimini.