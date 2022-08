Coppia in vacanza gratis 2 settimane in villaggio del Gargano: denunciati

FOGGIA, 23/08/2022 – (ilmessaggero) Marito e moglie originari del Padovano hanno raggirato una agenzia di viaggio per trascorrere due settimane, insieme al figlio, in un villaggio di Peschici rinomata località balneare del Gargano.

Ma terminata la vacanza, senza scucire un euro, hanno dovuto fare i conti con la denuncia presentata contro di loro per truffa. Il pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini, li ha spediti direttamente a giudizio. Il prossimo 19 di aprile S. V. di 43 anni e O. M. di 46 anni dovranno comparire davanti al giudice del Tribunale monocratico.

Secondo l’accusa avrebbero spillato alla società di viaggio Ambra Tours Srl di Campodarsego (Padova), che si è costituita parte civile, oltre 5 mila euro. S. V., secondo l’accusa, il 6 luglio dell’anno scorso si è recata all’agenzia di viaggio. La donna ha chiesto un pacchetto all-inclusive per trascorre le due settimane dal 7 al 21 agosto in una località di mare insieme al marito e al figlio. Alla fine ha optato per l’hotel village Maritalia di Peschici (provincia di Foggia), per un costo complessivo di 5.194 euro. (ilmessaggero)