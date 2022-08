Elezioni, Boccia a Carfagna: “Puglia terra libera, tu esperta di feudi”

Foggia, 23 agosto 2022 – “Non è una questione di feudi o castelli, temi che Mara Carfagna conosce benissimo avendo vissuto tutta la vita politica accanto a Berlusconi. Questa è una semplice vicenda di rappresentanza e conoscenza territoriale alla quale è totalmente estranea essendo una campana che vive a Roma”, dichiara il dem pugliese Francesco Boccia.

“E per capire la Puglia si è messa nelle mani del trasformista Cassano e del gilet giallo Stellato. Se questi sono ‘gli uomini e le donne’ di Azione…”, aggiunge Boccia.

“Nessun timore, anzi. Non solo nelle campagne elettorali, ma anche nella mia vita politica e parlamentare, ho sempre rispettato gli avversari politici. Anche quelli che si candidano in un territorio diverso da quello di appartenenza, con la speranza, evidentemente, di raggiungere la soglia minima di sbarramento per essere eletti. Di una cosa può esser certa Mara Carfagna, giudicheranno e decideranno i pugliesi, come hanno sempre fatto”. Così Francesco Boccia, capolista al Senato in Puglia per il Partito Democratico.