Emigratis, Pio & Amedeo tornano con due nuovi personaggi (VIDEO)

FOGGIA, 23/08/2022 – (tvblog) Il duo comico foggiano sta per tornare il 28 settembre con una nuova edizione di Emigratis, la docu-serie nella quale va in giro per il mondo a scroccare favori alle celebrità di turno.

Dopo i primi anni su Italia 1, lo show debutterà su Canale 5, rete peraltro che ha ospitato il loro varietà Felicissima sera. Intervistati dal settimanale, Pio e Amedeo hanno da subito chiarito che in scena non saranno loro stessi, ma porteranno dei personaggi, rispettivamente Baffone e Messicano. A commentare le loro gesta sarà ancora una volta il doppiatore di George Clooney e il mitico Renè Ferretti di Boris, ovvero Francesco Pannofino, che non esita a chiamarli “mentecatti“, anche se i due precisano che sono loro a scrivergli i testi. Tra le vittime designate di Emigratis, ci sarà anche il cantante e vincitore dei Festival di Sanremo 2019 e 2022 Mahmood, ma non si tratterà di un’edizione fotocopia a quelle andate in onda su Italia 1. (tvblog)