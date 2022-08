Foggia, arrivano 15 agenti di polizia ma 35 sono andati in pensione

FOGGIA, 23/08/2022 – «Avevano annunciato che, in provincia di Foggia, sarebbero arrivati cinquanta agenti di polizia in più. Invece, ne sono arrivati solo quindici. È come se avessero tappato un buco quando c’era una voragine».

Silvano Ammirati, segretario regionale del Sap (il sindacato autonomo di polizia), poliziotto in pensione, è stato uno dei migliori investigatori della Questura di Foggia e conosce molto bene il territorio. Le sue emergenze e le sue criticità. «Nel 2021 – spiega Ammirati al Corriere del Mezzogiorno – sono andati in pensione trentacinque poliziotti in servizio nella provincia di Foggia e, altrettanti andranno via entro il 2022. Non si può combattere la criminalità con gli slogan. Assistiamo, ormai da anni, a continue chiacchiere e parole al vento, in occasione di incontri pubblici che al più possono servire per farsi largo in prospettive di candidature politiche o per occupare poltroncine. Invece qui servono gesti concreti».