FOGGIA, 23/08/2022 – (pugliapress) È risultata rubata in Croazia il 6 agosto scorso l’imbarcazione che ieri mattina è stata recuperata nelle acque di Marina di Lesina a circa 500 metri dalla spiaggia.

Il proprietario è stato rintracciato in Austria e aveva prestato regolare denuncia del furto. La Guardia Costiera è risalita a lui tramite il contatto di un cantiere croato ritrovato sul natante. L’Ufficio Locale Marittimo di Lesina della Guardia Costiera e la Guardia di Finanza si stanno occupando delle indagini. Oggi arriveranno anche le unità cinofile delle fiamme gialle per ulteriori controlli a bordo della barca per appurare se avesse trasportato sostanze stupefacenti. Non si esclude alcuna pista. (pugliapress)