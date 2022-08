Manfredonia, con la Festa Patronale torna il Luna Park: ecco le date

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/08/2022 – Buone notizie per i tantissimi amanti sipontini delle giostre: quest’anno, dopo anni di blocchi legati all’emergenza Covid, tornano i parchi dei divertimenti anche nella città di Manfredonia.

“Premesso che ogni anno, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. di Siponto, vengono installate attrazioni di spettacolo viaggiante e banchi per la vendita di prodotti alimentari e non è stata autozzata l’impresa ALBERINI Giovanni ad occupare, in via provvisoria, dal 23 agosto al 02 settembre 2022, l’area del mercato settimanale ubicata in zona SCALORIA, per l’installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante (luna park) e dei banchi fiera, come da planimetria allegata alla presente e l’area di pertinenza del Palazzetto dello Sport per la sosta di camper e caravan al seguito del Luna Park”.



“Primi grandi arrivi!!! – Top Spin Citarelli – Saltamontes Hulk Bellucci -GoKart Cirignano – Simulatore 5D Lavoratti – Giostre per bambini e Giochi a premio! Manfredonia…sta per iniziare lo spettacolo! Grazie a un nostro fan per le foto! Potete inviarci tutte le foto e verranno pubblicate!”