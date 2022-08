Manfredonia, il messaggio del Comitato Festa Patronale 2022

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/08/2022 – Messaggio del Comitato Festa Patronale 2022.

“Carissimi concittadini,

figli amati da Maria SS di Siponto, il Comitato Festa Patronale si rivolge a voi tutti per informarvi che ha accolto con grande piacere l’invito del primo cittadino, Gianni Rotice, a promuovere la festa religiosa per irradiare i valori dell’esperienza cristiana e promuovere la bellezza della festa.



Il Comitato intende perseguire il compito assegnato con serietà secondo i trasparenti valori di fratellanza e solidarietà. Le celebrazioni in onore della Vergine rappresentano per Manfredonia il momento di realizzazione di sincera devozione e della vitalità festosa in onore della Madonna dopo il biennio doloroso e muto della pandemia. Riteniamo che saranno i giorni in cui storia, tradizione e cultura si fonderanno in un unico e chiaro sentimento di fede.



La festa in onore di Maria SS di Siponto sarà occasione di riflessione sulle preoccupazioni che affliggono il vivere quotidiano di ognuno di noi, di rinnovamento interiore e di ripensamento nei rapporti sociali e famigliari. Renderemo omaggio alla nostra Madonna nella maniera più genuina e sincera, nel rispetto della tradizione, nella migliore forma di collaborazione con la comunità viva, attenta e virtuosa, in una larga intesa con la Curia Arcivescovile, le Istituzioni e le forze dell’ordine.

Siamo a disposizione dei cittadini presso la sede del Comitato in Corso Manfredi n. 185 e di quanti vorranno offrire suggerimenti e proposte per arricchire la festa nel rispetto della tradizione cristiana. Viviamo queste festività con spirito fraterno per riscoprirci comunità solidale nel nome della nostra amata Maria SS di Siponto.

Grazie”.

Il Comitato:

Maria Tomiri (Presidente), Elvira Virgilio (Vice-Presidente), Diomira La Torre (detta Mirella, Vice-Presidente), Luigi Le Noci (Tesoriere-Segretario) ed i collaboratori Massimo Verderosa, Michele Bisceglia, Nicola Pesante, Luigi Fiale, Gaetano D’Adamo, Pasquale Artuso, Giuseppe Frattarolo, Francesco Urbano, Piercosimo Zino, Emiliano Della Torre, Salvatore Olivieri e Luciano Guerra.